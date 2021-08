Visite guidée « Charleville-Mézières, capitale des arts de la marionnette » Place Ducale, 18 septembre 2021, Charleville-Mézières.

Visite guidée « Charleville-Mézières, capitale des arts de la marionnette »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place Ducale

### Vous saurez tout sur l’écosystème de la marionnette à Charleville-Mézières ! En partenariat avec le Festival off en salle et les collectifs du off de rue, ces animations vous permettent de faire d’une pierre deux coups : une visite guidée et un spectacle de marionnettes ! En vous inscrivant auprès de l’Office de tourisme communautaire, votre place est automatiquement réservée pour la visite et pour la représentation. C’est gratuit, mais les compagnies jouent gracieusement, alors pensez à garnir le chapeau de l’artiste ! Pourquoi la marionnette à Charleville ? Comment cette signature carolomacérienne s’articule-t-elle aujourd’hui dans la cité ? Quelles sont les perspectives pour l’avenir ? Vous saurez tout ! Cette visite est combinée avec le spectacle « Carrés d’ombre au soleil » et ses fables oniriques.

Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’Office du tourisme. Départ devant la MCL Ma Bohème, 21 rue d’Aubilly, à 10h20. Durée totale : 1h30.

Vous saurez tout sur l’écosystème de la marionnette à Charleville-Mézières !

Place Ducale 4 Place Ducale, 08102 Charleville-Mézières Charleville-Mézières Ardennes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:20:00 2021-09-18T11:50:00;2021-09-19T10:20:00 2021-09-19T11:50:00