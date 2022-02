Visite guidée : Chapelle Sainte Marie Nevers, 25 février 2022, Nevers.

Visite guidée : Chapelle Sainte Marie Nevers

2022-02-25 – 2022-02-25

Nevers Nièvre

3.5 3.5 EUR Vous avez faim de patrimoine? Tous les 2 jours, pendant les vacances d’hver, venez à la rencontre de Nevers !

Menées par nos guides conférenciers, de courtes visites vous permettront de découvrir la diversité et la richesse de notre patrimoine.

Rendez vous le vendredi 25 février à 14h au Musée de la Faïence et des Beaux Arts. Laissez vous surprendre par cette étonnante chapelle, uique vestige du couvent des Visitandines installées à Nevers en 1620. La façade baroque offre au regard une multitude de détails et de lignes complexes créant des jeux d’ombre et de lumière. Suarez vous retrouver la figure de Dieu le père?

Durée : 1h30 environ.

Tarifs : 7€ / 3.50€ / gratuit aux moins de 6 ans

Billets vendus le jour de la visite à l’accueil du Musée de la Faïence et des Beaux Arts.

Départ de la visite : Musée de la Faïence et des Beaux Arts

Réservation sur culture.nevers.fr (lien disponible en bas, à droite).

museedelafaience@ville-nevers.fr +33 3 86 68 44 60

Nevers

