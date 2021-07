Thil Chapelle Saint-Orens Haute-Garonne, Thil Visite guidée Chapelle Saint-Orens Thil Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Thil

Visite guidée Chapelle Saint-Orens, 19 septembre 2021, Thil. Visite guidée

Chapelle Saint-Orens, le dimanche 19 septembre à 10:00

Les membres de l’association “Les Amis de la chapelle Saint-Orens-de Marnac” présentent l’histoire de la chapelle, liée aux guerres de Religions et leur projet de sauvegarde de l’édifice. Découverte de l’histoire et du projet de sauvegarde de la chapelle Saint-Orens. Chapelle Saint-Orens Lieu-dit Marnac 31530 Thil Thil Oustalat Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Thil Autres Lieu Chapelle Saint-Orens Adresse Lieu-dit Marnac 31530 Thil Ville Thil lieuville Chapelle Saint-Orens Thil