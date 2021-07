Sennevières Chapelle Saint-Jean-du-Liget Indre-et-Loire, Sennevières Visite guidée Chapelle Saint-Jean-du-Liget Sennevières Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Saint-Jean-du-Liget Tarif : 2 € | Gratuit pour – 12 ans | Départ toutes les heures | Durée 40 mn

Visite guidée exceptionnelle de la chapelle et de ses peintures murales, habituellement non accessibles aux visiteurs. Évènement assuré par l’association Intermèdes médiation culturelle. Chapelle Saint-Jean-du-Liget Route de la Tuilerie 37600 Sennevières Sennevières Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T18:00:00

