Visite guidée Chapelle Saint-Charles, 18 septembre 2021, Montpellier.

Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Saint-Charles

En 1678, Louis XIV ordonne la création à Montpellier d’un hôpital général. Sa chapelle dédiée à saint Charles offrait deux niveaux de tribunes, correspondant aux étages de l’hôpital, afin que les pensionnaires puissent assister de plain-pied aux offices. Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h VISITES GUIDÉES – Durée : 20 min. Départ toutes les 30 min. Derniers départs à 12h30 et 17h30 Préinscription obligatoire à l’Office de Tourisme et au 04 67 60 60 60 Visite en Langue des Signes Française : Samedi et dimanche de 13h30 à 14h

Découverte de la chapelle Saint-Charles.

Chapelle Saint-Charles Place Albert 1er, 34000, Montpellier Montpellier Centre Hérault



