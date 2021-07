Joncels Chapelle Notre-Dame-de-Nize Hérault, Joncels Visite guidée Chapelle Notre-Dame-de-Nize Joncels Catégories d’évènement: Hérault

Rendez-vous à 10h30 à la chapelle Notre-Dame-de-Nize. Visite commentée de Notre-Dame-de-Nize avec Frère Marie Pâques. Visite de la Fontaine des Yeux dite « miraculeuse », située à quelques encablures de la chapelle. 11h30 Dégustation des vins (locaux) du prieuré de Nize (Paix, Joie et espérance). Possibilité de pique-niquer sur place : prévoir de le signaler pour la préparation des tables sur l’Esplanade de la chapelle qui borde la Nize.

Visite de la chapelle Notre-Dame-de-Nize et de la Fontaine des Yeux. Dégustation des vins du Prieuré de Nize. Pique-nique possible sous les platanes de Nize.

