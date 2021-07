Salviac Chapelle Notre-Dame-de-l'Olm Lot, Salviac Visite guidée Chapelle Notre-Dame-de-l’Olm Salviac Catégories d’évènement: Lot

Salviac

Visite guidée Chapelle Notre-Dame-de-l’Olm, 18 septembre 2021, Salviac. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Notre-Dame-de-l’Olm

Construite dans les années 1510/1520, la façade de Notre-Dame de l’Olm de Salviac est ornée d’un portique de type toscan fermé par une claire-voie. Il s’agit d’un rare oratoire de la Renaissance conservé dans le Lot. Sa fondation est liée à la fréquentation des pèlerins allant vers Rocamadour et Compostelle, elle était située à l’extérieur du bourg à côté d’un hôpital pour accueillir les pèlerins. Elle a reçu dernièrement d’important travaux de restauration. Une visite guidé de l’église Saint-Jacques le Majeur, au cœur du bourg de Salviac, à lieu suite à la découverte de la chapelle Notre-Dame de l’Olm. Ces visites guidés vous sont offertes par l’association salviacoise Animation et Culture.

Respect des normes sanitaires en vigueur

Visite guidée. Chapelle Notre-Dame-de-l’Olm Rue de la chapelle, 46340 Salviac Salviac Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:45:00

Détails Catégories d’évènement: Lot, Salviac Autres Lieu Chapelle Notre-Dame-de-l'Olm Adresse Rue de la chapelle, 46340 Salviac Ville Salviac lieuville Chapelle Notre-Dame-de-l'Olm Salviac