le dimanche 19 septembre à 11:00

**Les Saintes Puelles de Tautavel** ———————————– Origines incertaines pour ce lieu. Des traces de villa gallo-romaine sont mentionées sur le site, mais la chapelle actuelle date du XIXe. Elle est visible le long de la route en entrant dans Tautavel depuis Estagel. Rarement ouverte, l’association paroissiale de Tautavel, vous ouvre les portes de la chapelle des saintes Puelles. Chapelle des Saintes-Puelles route d’Estagel, 66170 Tautavel Tautavel Mas de l’Alzine Pyrénées-Orientales

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

