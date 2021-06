Saint-Girons Chapelle de l'EHPAD Ariège, Saint-Girons Visite guidée Chapelle de l’EHPAD Saint-Girons Catégories d’évènement: Ariège

Saint-Girons

Visite guidée Chapelle de l’EHPAD, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Girons. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle de l’EHPAD

La chapelle est un magnifique joyau avec des peintures murales, des peintures sur toile, des stucs, une féerie de couleurs et un équilibre savant dû aux frères Pedoya, peintres et stucateurs d’origine italienne établis en Ariège et naturalisés Français. Un vrai bijou à découvrir. La visite sera complétée par une exposition-animation sur le tramway de Saint-Girons à Sentein (de 1911 à 1937), témoin de l’histoire du rail dans le Couserans.

Participation libre

Visite guidée de la chapelle de la maison de retraite de Saint-Girons (XIXe s.) réalisée par les frères Pedoya. Chapelle de l’EHPAD 6 boulevard Noël Peyrevidal 09200 Saint-Girons Saint-Girons Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ariège, Saint-Girons Autres Lieu Chapelle de l'EHPAD Adresse 6 boulevard Noël Peyrevidal 09200 Saint-Girons Ville Saint-Girons lieuville Chapelle de l'EHPAD Saint-Girons