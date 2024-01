Visite guidée Champ de bataille du Linge Orbey, jeudi 4 juillet 2024.

Visite guidée Champ de bataille du Linge Orbey Haut-Rhin

En compagnie d’un guide, prenez la direction des tranchées et découvrez cette bataille de 1915.

Pendant 3h, découvrez les dessous de la guerre et l’organisation du front, les pentes et les carrières du Schratzmännele, les tranchées de la Combe, le poste avancé français au Glasborn et les marques laissées par les poilus de 1915 à 1918.

Chaussures et vêtements de randonnées fortement recommandés. Le niveau de difficulté de la randonnée est élevé, la visite est donc déconseillée aux personnes n’ayant pas une bonne condition physique. EUR.

Col du Linge

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est contact@linge1915.eu

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-04 13:30:00

fin : 2024-08-29 16:30:00



L’événement Visite guidée Champ de bataille du Linge Orbey a été mis à jour le 2024-01-24 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg