Maison de la Mémoire et du Patrimoine, le dimanche 19 septembre à 11:00 Sur réservation (15 personnes maximum)

Au cours de votre visite, découvrez le destin de Chamonix, territoire d’apprentissage du métier de guide. Maison de la Mémoire et du Patrimoine 90, rue des Moulins, 74400 Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

