Visite Guidée Cité des Climats et vins de Bourgogne Chablis, dimanche 1 septembre 2024.

Visite Guidée Cité des Climats et vins de Bourgogne Chablis Yonne

Partez à la découverte de toutes les richesses et les spécificités de la viticulture de Bourgogne la mosaïque des paysages et des terroirs, les traditions, la vinification… Grâce à un parcours didactique enrichi de dispositif multimédias ludiques, plongez en immersion dans ce grand vignoble façonné par l’Homme depuis 2000 ans ! Un bracelet connecté est disponible sans supplément à votre arrivée à l’entrée du parcours permanent (français, anglais et allemand). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 10:30:00

fin : 2024-09-01

Cité des Climats et vins de Bourgogne 1 Rue de Chichée

Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

