Visite guidée "Chablis, les incontournables"

Yonne

12 juillet 2022

2022-07-12 – 2022-07-12

Chablis Yonne EUR 7 À Chablis, il n’y a pas que du vin ! Partez à la découverte du village de Chablis et de ses monuments avec Amandine Chevallier, guide-conférencière. Amandine vous racontera l’histoire de Chablis depuis le IXè siècle de l’Obédiencerie à la collégiale Saint-Martin, en passant par le Petit Pontigny.

Informations et réservations à l'Office de Tourisme de Chablis. +33 3 86 42 80 80



