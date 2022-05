Visite guidée : “Ces personnalités qui ont fait Valence” – Nocturnes au Musée Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Visite guidée : “Ces personnalités qui ont fait Valence” – Nocturnes au Musée, 16 juin 2022, Valence. Visite guidée : “Ces personnalités qui ont fait Valence” – Nocturnes au Musée Place des Ormeaux Musée de Valence Valence

2022-06-16 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-16 Place des Ormeaux Musée de Valence

Valence 26000 EUR 4 4 Au fil d’un parcours entre ville et musée, venez découvrir les personnages emblématiques qui ont marqué l’histoire valentinoise et dont des oeuvres du musée et des monuments du centre ancien rappellent la présence. +33 4 75 79 20 80 https://www.valenceromansagglo.fr/fr/sports-culture-et-sorties/equipements-culturels/pays-d-art-et-d-histoire.html Place des Ormeaux Musée de Valence Valence

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Place des Ormeaux Musée de Valence Ville Valence lieuville Place des Ormeaux Musée de Valence Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Visite guidée : “Ces personnalités qui ont fait Valence” – Nocturnes au Musée 2022-06-16 was last modified: by Visite guidée : “Ces personnalités qui ont fait Valence” – Nocturnes au Musée Valence 16 juin 2022

Valence Drôme