Venez nombreux découvrir le travail d’un centre d’archives ainsi que ses 3 millions de dossiers du personnel depuis la création du chemin de fer en 1832 ! 11km de rayonnages, différents supports de conservation, du matériel de numérisation… Vous pourrez terminer votre visite par la recherche de vos ancêtres cheminots. Venez nombreux découvrir les archives de 3 millions de dossiers du personnel de la SNCF ! Centre national des archives du personnel de la SNCF 34500 Béziers Béziers Hérault

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

