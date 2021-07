Saint-Maurice-Navacelles Centrale hydroélectrique EDF Hérault, Saint-Maurice-Navacelles Visite guidée Centrale hydroélectrique EDF Saint-Maurice-Navacelles Catégories d’évènement: Hérault

Visite guidée Centrale hydroélectrique EDF, 18 septembre 2021, Saint-Maurice-Navacelles.

le samedi 18 septembre à Centrale hydroélectrique EDF

**À Madières, la centrale hydroélectrique fonctionne depuis plus de cent ans. Exploitée par EDF, elle permet aujourd’hui une production équivalente à la consommation résidentielle d’une ville de 8000 habitants.** **Découvrez la centrale et rencontrez un représentant de l’équipe chargée de son exploitation. Une visite complétée par une intervention de la Ligue de Protection des Oiseaux.** _Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Lodévois._

Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme du Lodévois

Découvrez l'édifice et le fonctionnement de la centrale EDF de Madières. Centrale hydroélectrique EDF Madières, 34520, Saint-Maurice-Navacelles

