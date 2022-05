Visite guidée : Central téléphonique Le Havre, 23 juillet 2022, Le Havre.

2022-07-23 – 2022-07-23

Le Havre Seine-Maritime Le Havre

Guerres et paix – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Proposé par l’association Mémoire et patrimoine – Le Havre 1939-1945

Découvrez le central téléphonique souterrain du commandant de la forteresse du Havre, l’un des nombreux ouvrages construits par l’armée allemande durant la Seconde guerre mondiale.

Visite à 15h et 16h

Durée : 1h30

Prévoir vêtements et chaussures confortables.

maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com +33 2 35 22 31 22 https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/

Le Havre

