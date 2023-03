VISITE GUIDÉE – CE SOIR ALLONS AU THÉÂTRE ! Théâtre Municipal Fontenay-le-Comte Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte

VISITE GUIDÉE – CE SOIR ALLONS AU THÉÂTRE ! Théâtre Municipal, 27 mars 2023, Fontenay-le-Comte

Vendée A l’occasion de la Journée Mondiale du Théâtre, nous vous proposons une soirée immersive dans le monde des arts de la scène au Théâtre Municipal, véritable théâtre à l’italienne. Au programme : découverte du lieu, glissez votre regard derrière le rideau et assistez à une répétition publique des Ateliers Théâtre de La Lorgnette. – – – –

Visite payante, tout public.

Places limitées – réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Fontenay-Vendée.

tourisme@fontenayvendee.fr +33 2 51 69 44 99

