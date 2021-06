Visite guidée Cave souterraine de Terres des Templiers, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Banyuls-sur-Mer.

Ouverture exceptionnelle de la **Cave Souterraine de Terres des Templiers**. Cette ancienne commanderie de moines Templiers du XIIIe siècle est un lieu exceptionnel au sein duquel vieillissent les plus vieilles cuvées de Banyuls et Banyuls Grand Cru, jusqu’à 1936, de la cave Terres des Templiers. Visites guidées et commentées au cours de laquelle vous découvrirez les surprenantes techniques d’élaboration des Grands Vins de Collioure et de Banyuls, les chais d’élevage et la cave de vieillissement. Dégustation offerte en fin de visite. Les horaires de visites pourront être ajustés en fonction de l’affluence, pas de réservation possible, taille des groupes limitée à 30 personnes. Mas Reig, Chemin du Mas Reig, à côté des Tennis municipaux, parkings gratuits à proximité.

Cave souterraine datant du XIIIe siècle où vieillissent les plus grands crus de la cave.

Cave souterraine de Terres des Templiers Route du Mas Reig, 66650 Banyuls-sur-Mer Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00;2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T19:00:00