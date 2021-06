Bayonne Bayonne Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Visite guidée : Cave en musique Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Visite guidée : Cave en musique Bayonne, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Bayonne. Visite guidée : Cave en musique 2021-07-28 18:00:00 – 2021-07-28 19:00:00

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Dans le sous-sol de l’immeuble situé au 5-7 rue Lagréou se dissimule un patrimoine inattendu.

Laissez-vous conter, au son de la musique, l’histoire de Bayonne souterraine dans cette cave remarquable.

La jeune artiste bayonnaise Wendy B. vous invite dans son univers.

Prestation musicale offerte par la Mission Ville d’art et d’histoire de Bayonne

Effectif limité. Inscription obligatoire. Dans le sous-sol de l’immeuble situé au 5-7 rue Lagréou se dissimule un patrimoine inattendu.

Laissez-vous conter, au son de la musique, l’histoire de Bayonne souterraine dans cette cave remarquable.

La jeune artiste bayonnaise Wendy B. vous invite dans son univers.

Prestation musicale offerte par la Mission Ville d’art et d’histoire de Bayonne

Effectif limité. Inscription obligatoire. Dans le sous-sol de l’immeuble situé au 5-7 rue Lagréou se dissimule un patrimoine inattendu.

Laissez-vous conter, au son de la musique, l’histoire de Bayonne souterraine dans cette cave remarquable.

La jeune artiste bayonnaise Wendy B. vous invite dans son univers.

Prestation musicale offerte par la Mission Ville d’art et d’histoire de Bayonne

Effectif limité. Inscription obligatoire. Dans le sous-sol de l’immeuble situé au 5-7 rue Lagréou se dissimule un patrimoine inattendu.

Laissez-vous conter, au son de la musique, l’histoire de Bayonne souterraine dans cette cave remarquable.

La jeune artiste bayonnaise Wendy B. vous invite dans son univers.

Prestation musicale offerte par la Mission Ville d’art et d’histoire de Bayonne

Effectif limité. Inscription obligatoire. Ville de Bayonne dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bayonne Adresse Ville Bayonne lieuville 43.4888#-1.47612