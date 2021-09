Visite guidée Cathédrale Saint-Michel, 18 septembre 2021, Carcassonne.

Visite guidée

Cathédrale Saint-Michel, le samedi 18 septembre à 15:30

La cathédrale Saint-Michel a été construite au XIIIe siècle, dans le type des églises gothiques méridionales. Élevée au rang de cathédrale en 1803, elle a fait l’objet d’interventions importantes entre 1849 et 1869 notamment de la part d’Eugène Viollet-le-Duc avec l’ouverture de lancettes, de roses, la reconstruction du clocher-mur et, à l’intérieur, le décor peint et le buffet d’orgue. De 2007 à 2017, elle a bénéficié de grands travaux. La salle du chapitre renferme les plus belles toiles de Jacques Gamelin.

Entrée libre, pass sanitaire et masque obligatoire

Visite guidée de la cathédrale Saint-Michel de Carcassonne et de la salle du chapitre par Marie-Chantal Ferriol (conservateur D.A.O.A. Aude).

Cathédrale Saint-Michel 52 rue Voltaire, 11000 Carcassonne Carcassonne Aude



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00