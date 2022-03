Visite guidée : cathédrale aux jumelles Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Voir ce qu’on ne peut pas voir d’habitude, ce qui est trop haut, trop loin : ce visage qui vous observe tout là haut, cette gargouille grimaçante, ce diable qui chute au bas d’un vitrail… Les pieds sur terre et la tête dans les secrets de l’art, cette exploration originale vous réserve plus d’une surprise.

Durée : 1h30 Effectif limité. Inscription obligatoire.

