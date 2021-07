Montauban Casemate des Cordeliers Montauban, Tarn-et-Garonne Visite guidée Casemate des Cordeliers Montauban Catégories d’évènement: Montauban

Près de 138 ans après l’historien Henri de France, pénétrez à votre tour dans la casemate des Cordeliers ! Profitez de cette ouverture exceptionnelle pour découvrir l’un des vestiges des formidables fortifications auxquelles les troupes de Louis XIII se sont heurtées en 1621. Descendez 5 mètres sous terre à l’intérieur de ce réduit fortifié construit en 1620 au fond du fossé principal de la ville, sous le pont des Cordeliers. **Informations pratiques** RDV place Foch, au débouché de la rue de la République, devant le bureau de tabac Visites encadrées par un moniteur d’escalade et un guide conférencier Accès par groupes de 3 personnes, prévoir des chaussures, gants et vêtements adaptés (boue, échelle salissante). **Attention : nécessite une condition physique permettant de descendre une échelle constituée de 15 barreaux, puis d’emprunter un couloir surbaissé (1m de haut sur 3m de long). La descente devrait être annulée si le niveau d’eau à l’intérieur de la casemate se révélait trop haut.**

Casemate des Cordeliers place Foch, 82000 Montauban

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

