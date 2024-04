Visite guidée carte postale du château Château de Saint-Germain-de-Livet Saint-Germain-de-Livet, dimanche 2 juin 2024.

Visite guidée carte postale du château Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 11h00 Château de Saint-Germain-de-Livet Durée 1h15, réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T12:15:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T12:15:00+02:00

Comtemplation et balade dans les jardins du château de Saint-Germain-de-Livet seront au coeur de cette visite qui invite les visiteurs à découvrir cette architecture emblématique, les plus beaux points de vues offerts par le site et les recoins du parc normalement inaccessibles au public.

Château de Saint-Germain-de-Livet Château, 14100 Saint-Germain-de-Livet Saint-Germain-de-Livet 14100 Calvados Normandie 02 31 31 00 03 http://www.voiretsavoir.com https://www.facebook.com/pages/Pôle-Muséal-et-Ecole-dArts-Plastiques-Lisieux-Pays-dAuge-Normandie [{« type »: « email », « value »: « polemuseal@agglo-lisieux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 62 07 70 »}] Véritable joyau du Pays d’Auge situé à proximité de Lisieux, le Château-Musée de Saint-Germain de Livet, classé Monument Historique, est remarquable par son architecture des XVème et XVIème siècles. Entouré de douves, d’un parc fleuri et arboré, et d’animaux en liberté, le Château-Musée présente les collections de la famille Riesener-Pillaut, dernière propriétaire privée des lieux. Conjuguant mobilier et œuvres d’art, l’intérieur témoigne du raffinement et de l’art de vivre au XIXème siècle et propose de découvrir le parcours artistique et personnel du peintre Léon Riesener (1808-1878), petit-fils de l’ébéniste Jean-Henri Riesener et cousin d’Eugène Delacroix.

©Communauté d’Agglomération Lisieux-Normandie