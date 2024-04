Visite guidée Carrière et domaine Ganges, samedi 21 septembre 2024.

Visible de loin mais souvent méconnue, la carrière de Brissac vous ouvre ses portes le temps d’une visite guidée gratuite. Vous découvrirez également le domaine de Brunet au Causse de la Selle.

Au départ de l’Office de tourisme de Ganges, vous serez conduits en bus jusqu’à la carrière et accompagnés par le responsable du site, vous découvrirez l’exploitation et le fonctionnement d’une carrière de calcaire à l’air libre. Profitez également de la vue à 180° sur le Sud Cévennes, la Séranne, le Mont Aigoual et les autres sommets et vallées cévenoles. Ensuite le bus vous guidera jusqu’au Domaine de Brunet, où Louis Coulet, représentant la cinquième génération de vignerons du domaine, vous fera découvrir le monde de la vigne et de ses vins en Terrasses du Larzac.

Visite limitée à 20 personnes, des équipements de protection seront distribués sur place.

Réservation obligatoire. .

Début : 2024-09-21 10:00:00

fin : 2024-09-21 13:00:00

Avenue du Mont Aigoual

Ganges 34190 Hérault Occitanie contact@sudcevennes.com

