Ce site géologique classé Réserve Naturelle Régionale, constitue une référence internationale, il est le témoin d’une crise qui a touché la totalité des espèces marines, il y a 365 millions d’années. Cette réserve illustre l’histoire géologique du département. Le marbre de Coumiac est utilisé dès le VIe siècle pour réaliser des parements et des couvertures de sépultures. En 1890, un marbrier du Jura, Nicolas Gauthier, ouvre la carrière qui reste en activité jusqu’en 1965. Son “Marbre griotte”, a servi à la décoration de la chambre rouge de la Maison Blanche à Washington. Informations pratiques : Route de Causses-et-Veyran – 34360 – Cessenon-sur-Orb Inscription OT: 0467378529

