Visite guidée Carrasco : église et atelier d’artiste Le Menoux, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Le Menoux.

Visite guidée Carrasco : église et atelier d’artiste 2021-07-08 – 2021-07-08

Le Menoux Indre Le Menoux

3 EUR 3 Venez découvrir l’artiste du Menoux, pour commencer vous visiterez l’église et sa fresque monumentale et originale, puis vous irez jusqu’à sa maison. Là, vous vous laisserez portez par ses nombreuses sculptures et son atelier imprégné de l’âme de Jorge Carrasco.

©LesAmisde Carrasco