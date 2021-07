Visite guidée Carouge – Ses jardins secrets Jardin Mairie de Carouge, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Carouge (GE).

Visite guidée Carouge – Ses jardins secrets

du samedi 24 juillet au samedi 2 octobre à Jardin Mairie de Carouge

**Carouge et ses jardins secrets** _L’univers poétique insoupçonné des maisons du Vieux-Carouge_ Derrière les façades soigneusement restaurées, un nouvel univers insoupçonné s’ouvre à nos yeux, un univers carougeois, un petit monde qui nous laisse pénétrer dans son mystère et nous accueille avec une pointe de malice et un grand cœur. Nous poussons une porte, et voilà que l’on prend soudainement le temps d’humer le parfum des roses, de sentir le vieux lilas ou de jeter un regard nostalgique au vieux vélo entreposé dans la cour. Avec une convivialité toute carougeoise, des familles nous ouvrent leur maison privée pour partager avec elles, le temps d’une petite visite, l’envers du décor, cet espace privilégié. En promenant, derrière l’atelier de l’artisan, derrière les boutiques, se dessine parfois un arbre, un banc, des éléments qui nous font rêver de petites cours, des jardins secrets. **Carouge and its hidden gardens** _Discover Carouge and its unexpected gardens_ Behind the neatly restored façades, an unexpected world is opening in front of us: a small world, typically “carougeois”, which allows us to penetrate its mystery and welcomes us kind-hearted and somewhat mischievously. We push a door and suddenly we take the time to inhale the perfume of the roses, of the old lilac, or to glance with a hint of nostalgia at the old bicycle leaning against the wall. Conviviality being an outstanding feature of the Carougeois, some families warmly open their homes to us, in order to share, during our visit, this privileged atmosphere. Strolling around, we can see or guess the shape of a tree, of a bench behind the workshop of a craftsman, those elements which make us dream of hidden courtyards and secret gardens.

CHF 10.- ou Tarif reduit CHF 5.-

L’univers poétique insoupçonné des maisons du Vieux-Carouge

Jardin Mairie de Carouge Place du Marché 14 Carouge (GE)



