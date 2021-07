Visite guidée Carouge – En zig-zag Jardin Mairie de Carouge, 7 août 2021-7 août 2021, Carouge (GE).

Visite guidée Carouge – En zig-zag

du samedi 7 août au samedi 16 octobre à Jardin Mairie de Carouge

**Carouge, ses sculptures et ses fresques** _Les secrets de quelques créateurs_ De tout temps Carouge a été un berceau d’artistes et de créateurs et cette tradition perdure jusqu’à nos jours. Cette fois, allons à la rencontre des œuvres d’art du XXème et XXIème siècle ! Certes on remarque l’une ou l’autre de ces sculptures ou fresques installées sur les places, dans les rues et dans les bâtiments. Mais qui connaît vraiment quel artiste se cache derrière ces œuvres d’art, quelles figures humaines ou quels animaux sont représentés, quels matériaux ont été utilisés ? Partageons ces liens avec la nature, l’histoire, la BD… Cette fois c’est l’art contemporain qui se plaît à surprendre au cœur d’une balade inédite sous le ciel de la cité sarde. **Carouge, its sculptures et its frescos** _The secrets of some creators_ Carouge has always been a cradle of artists and creators and this tradition continues still today. Let’s discover or more deeply look into the works of art of the 20th and 21st century! Certainly one notices one or the other of these sculptures or frescoes installed on the squares, in the streets, in the buildings. But who really knows which artist is behind these works of art, which human figures or which animals are represented, which materials were used? Let’s share this link with nature, history, comics … Today is the time for the contemporary art to create the surprise in the heart of an unprecedented stroll under the sky of the Sardinian town.

CHF 10.- ou Tarif reduit CHF 5.-

Les secrets de quelques créateurs

Jardin Mairie de Carouge Place du Marché 14 Carouge (GE)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-07T11:30:00 2021-08-07T13:00:00;2021-09-11T11:30:00 2021-09-11T13:00:00;2021-10-16T11:30:00 2021-10-16T13:00:00