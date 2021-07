Visite guidée Carouge – Cap sur la botanique Autre lieu, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Genève.

Visite guidée Carouge – Cap sur la botanique

du samedi 17 juillet au samedi 25 septembre à Autre lieu

**Carouge, Cap sur la botanique** _Révélation de quelques secrets botaniques_ La Nature est un somptueux théâtre où chaque jour est un spectacle – citation pleine de sens de l’écrivaine Monique Moreau. Et Carouge est comme une grand-maman avec son grand tablier plein de surprises : allons vite les découvrir le temps d’une visite ! Régulièrement élue « Commune la plus fleurie », Carouge est une oasis de verdure et d’arbres centenaires : platanes, marronniers, tilleuls, érables, arbres aux mouchoirs…et bien d’autres ! A propos, saviez-vous pourquoi les platanes dans notre canton sont coupés en tête de chat et pourquoi un tel nom ? et que la Gagée jaune, espèce très rare, en phase d’extinction, a aimé s’installer à Carouge ? Observations et échange mutuel au rendez-vous ! **Carouge, Focus on botany** _A “green” world full of surprises_ Nature is a sumptuous theater performing every day a show – a meaningful quote from the writer Monique Moreau. Carouge is like a grandmother with her big apron full of surprises: let’s go and discover them quickly the time of a visit! Regularly voted « Most flowery commune », Carouge is an oasis of greenery and hundred-year-old trees: plane trees, chestnut trees, lime trees, maples, handkerchiefs trees… and many more! By the way, did you know why the plane trees in our Canton are head-cut and why such a name? Have you heard that the yellow Gagée, very rare species, in the process of extinction, liked to settle in Carouge? Focus on observations and mutual exchange !

CHF 10.- ou Tarif reduit CHF 5.-

Explorer la nature au-delà de sa simple beauté esthétique, tel est l’objectif de cette promenade dédiée à la botanique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T11:00:00 2021-07-17T12:15:00;2021-08-21T11:00:00 2021-08-21T12:15:00;2021-09-25T11:00:00 2021-09-25T12:15:00