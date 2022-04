Visite Guidée : Cahors, art déco Cahors Cahors Catégories d’évènement: 46000

Cahors

Visite Guidée : Cahors, art déco Cahors, 7 mai 2022, Cahors. Visite Guidée : Cahors, art déco Angle de la rue Ampère 152 avenue du 7ème RI Cahors

2022-05-07 15:00:00 – 2022-05-07 Angle de la rue Ampère 152 avenue du 7ème RI

Cahors 46000 6 EUR -> Départ devant la maison du n°152 avenue du 7ème RI, angle de la rue Ampère. Entre 1918 et 1945, Cahors, ville préfecture d’un département rural, se modernise grâce à la construction d’équipements et d’une série de demeures dont certaines font appel au style « Art Déco », mis en avant à l’occasion de l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de Paris, en 1925. Partez à la découverte de ce patrimoine mal connu, qui mérite toute notre attention par sa variété et sa créativité. -> Départ devant la maison du n°152 avenue du 7ème RI, angle de la rue Ampère. Vue de Cahors (1)

Angle de la rue Ampère 152 avenue du 7ème RI Cahors

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: 46000, Cahors Autres Lieu Cahors Adresse Angle de la rue Ampère 152 avenue du 7ème RI Ville Cahors lieuville Angle de la rue Ampère 152 avenue du 7ème RI Cahors Departement 46000

Cahors Cahors 46000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cahors/

Visite Guidée : Cahors, art déco Cahors 2022-05-07 was last modified: by Visite Guidée : Cahors, art déco Cahors Cahors 7 mai 2022 46000 cahors

Cahors 46000