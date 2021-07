Bayonne Bayonne Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Visite guidée : Cache-façades Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Le guide vous ouvre les coulisses de l’habitat bayonnais en centre ancien, l’un des plus denses de France.

Découvrez hôtel particulier, cour intérieure et cage d’escalier récemment réhabilitée…

Vous mesurez les enjeux d’un Site patrimonial remarquable.

