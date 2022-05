Visite guidée “Ça chauffe !” Arboretum national des Barres Nogent-sur-Vernisson Catégories d’évènement: Loiret

Nogent-sur-Vernisson

Visite guidée “Ça chauffe !” Arboretum national des Barres, 4 juin 2022, Nogent-sur-Vernisson. Visite guidée “Ça chauffe !”

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Arboretum national des Barres Tarifs : Visite guidée adulte 7 €, 6-18 ans 5 €, gratuit jusqu’à 5 ans. Inscription conseillée via le site internet de l’Arboretum

Canicules, tempêtes, inondations… Les aléas climatiques sévissent de plus en plus. Comment réagissent les végétaux ? A quoi ressembleront nos jardins de demain ? Arboretum national des Barres Domaine des Barres 45290 Nogent sur Vernisson Nogent-sur-Vernisson Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Nogent-sur-Vernisson Autres Lieu Arboretum national des Barres Adresse Domaine des Barres 45290 Nogent sur Vernisson Ville Nogent-sur-Vernisson lieuville Arboretum national des Barres Nogent-sur-Vernisson Departement Loiret

Arboretum national des Barres Nogent-sur-Vernisson Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent-sur-vernisson/

Visite guidée “Ça chauffe !” Arboretum national des Barres 2022-06-04 was last modified: by Visite guidée “Ça chauffe !” Arboretum national des Barres Arboretum national des Barres 4 juin 2022 Arboretum National des Barres Nogent-sur-vernisson Nogent-sur-Vernisson

Nogent-sur-Vernisson Loiret