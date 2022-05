Visite guidée : Bunker de Dondeneville Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer Catégories d’évènement: Octeville-sur-Mer

Seine-Maritime

Visite guidée : Bunker de Dondeneville Octeville-sur-Mer, 7 mai 2022, Octeville-sur-Mer. Visite guidée : Bunker de Dondeneville Octeville-sur-Mer

2022-05-07 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-07 17:00:00 17:00:00

Octeville-sur-Mer Seine-Maritime Octeville-sur-Mer Guerres et paix – Proposé par l’association Astonia. Construit en 1942 par l’occupant allemand dans le cadre de la forteresse du Havre, ce bunker enterré est aujourd’hui entretenu et régulièrement enrichi par l’association Astonia pour expliquer à quoi ressemblait la vie dans un blockhaus durant la seconde guerre mondiale. Visite de 10h à 17h.

Durée : 45 min

Accès libre sans réservation – Tarif : 1€ par adulte et enfant de plus de 12 ans. Guerres et paix – Proposé par l’association Astonia. Construit en 1942 par l’occupant allemand dans le cadre de la forteresse du Havre, ce bunker enterré est aujourd’hui entretenu et régulièrement enrichi par l’association Astonia pour expliquer à… +33 2 35 22 31 22 https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/ Guerres et paix – Proposé par l’association Astonia. Construit en 1942 par l’occupant allemand dans le cadre de la forteresse du Havre, ce bunker enterré est aujourd’hui entretenu et régulièrement enrichi par l’association Astonia pour expliquer à quoi ressemblait la vie dans un blockhaus durant la seconde guerre mondiale. Visite de 10h à 17h.

Durée : 45 min

Accès libre sans réservation – Tarif : 1€ par adulte et enfant de plus de 12 ans. Octeville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Octeville-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Lieu Octeville-sur-Mer Adresse Ville Octeville-sur-Mer lieuville Octeville-sur-Mer Departement Seine-Maritime

Visite guidée : Bunker de Dondeneville Octeville-sur-Mer 2022-05-07 was last modified: by Visite guidée : Bunker de Dondeneville Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer 7 mai 2022 Octeville-sur-Mer seine-maritime

Octeville-sur-Mer Seine-Maritime