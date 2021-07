St lyphard Office de Tourisme Loire-Atlantique, St lyphard Visite guidée ‘Brière et briérons’ Office de Tourisme St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

St lyphard

Visite guidée ‘Brière et briérons’ Office de Tourisme, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, St lyphard. Visite guidée ‘Brière et briérons’

du jeudi 15 juillet au jeudi 26 août à Office de Tourisme

Jour de marché ! Plongez dans la vie quotidienne des brièrons d’autrefois en parcourant le village de Kerhinet. Jour de marché ! Plongez dans la vie quotidienne des brièrons d’autrefois en parcourant le village de Kerhinet. Office de Tourisme Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T10:30:00 2021-07-15T11:30:00;2021-07-22T10:30:00 2021-07-22T11:30:00;2021-07-29T10:30:00 2021-07-29T11:30:00;2021-08-05T10:30:00 2021-08-05T11:30:00;2021-08-12T10:30:00 2021-08-12T11:30:00;2021-08-19T10:30:00 2021-08-19T11:30:00;2021-08-26T10:30:00 2021-08-26T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, St lyphard Étiquettes évènement : Autres Lieu Office de Tourisme Adresse Village de Kerhinet 44410 St lyphard Ville St lyphard lieuville Office de Tourisme St lyphard