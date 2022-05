VISITE GUIDÉE ‘BRIÈRE ET BRIÉRONS’

VISITE GUIDÉE ‘BRIÈRE ET BRIÉRONS’, 25 juin 2022, . VISITE GUIDÉE ‘BRIÈRE ET BRIÉRONS’

2022-06-25 – 2022-06-25 C’est jour de marché ! Senteurs, produits du terroir et artisanat témoignent de la richesse de la Brière ! Plongez dans la vie quotidienne des brièrons d’autrefois en parcourant le village de Kerhinet. Une visite entre histoire et traditions ! Confort de visite : nGratuit sur réservation auprès de nos équipes : canne-sièges, appareils amplificateur de son et fauteuil électrique C’est jour de marché ! Senteurs, produits du terroir et artisanat témoignent de la richesse de la Brière ! Plongez dans la vie quotidienne des brièrons d’autrefois en parcourant le village de Kerhinet. Une visite entre histoire et traditions ! Confort de visite : nGratuit sur réservation auprès de nos équipes : canne-sièges, appareils amplificateur de son et fauteuil électrique dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville