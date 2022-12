[VISITE GUIDÉE] Brasserie des 9 Mondes Ranville Ranville Ranville Catégories d’évènement: Calvados

[VISITE GUIDÉE] Brasserie des 9 Mondes Ranville, 4 février 2023, Ranville Ranville. [VISITE GUIDÉE] Brasserie des 9 Mondes Brasserie des 9 Mondes ZAC des Capucines rue de l’artisanat Ranville Calvados ZAC des Capucines Brasserie des 9 Mondes

2023-02-04 15:00:00 – 2023-02-04 17:00:00

Calvados Ranville Découvrez la fabrication de bières artisanales avec Nicolas et Thomas, les deux frères à l’origine de la brasserie. Dégustation prévue à la fin de la visite !

+33 2 31 24 23 57

