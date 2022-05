Visite guidée botanique au Parc de Clères Parc de Clères, 4 juin 2022, Clères.

Visite guidée botanique au Parc de Clères

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc de Clères

Animation gratuite sous réserve de règlement du droit d’entrée du parc (9€, 7,50€ (enfants et étudiants 12- 25 ans, > 65 ans, bénéficiaires des minima sociaux, personnes en situation de handicap), 6,50€ (3-11 ans), gratuit (< 3 ans) Découvrez les jardins du parc de Clères, son parc arboré du XIXe siècle et ses terrasses Arts and Crafts le temps d’une visite botanique. On y parlera histoire, essences, paysage et plantes ! Parc de Clères 32 avenue du parc, 76690 Clères Clères Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:00:00