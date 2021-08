Roubaix La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Nord, Roubaix Visite guidée Boris Taslitzky : L’art en prise avec son temps La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Visite guidée Boris Taslitzky : L'art en prise avec son temps

du samedi 12 mars 2022 au samedi 21 mai 2022 à La Piscine – Musée d'Art et d' Industrie André Diligent

du samedi 12 mars 2022 au samedi 21 mai 2022 à La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent

**Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une visite guidée de l’exposition temporaire en cours** 12 mars —22 mai 2022: Boris Taslitzky (1911-2005) : L’art en prise avec son temps ———————————————————– Après la rétrospective consacrée à André Fougeron en 2014, La Piscine, rend hommage à Boris Taslitzky (1911-2005) et retrace son parcours exemplaire dans le récit du XXe siècle. À la fois témoin et acteur des grands bouleversements de son temps, Taslitzky déclare que toute sa vie avait été marquée par la guerre. Conscient de sa responsabilité d’homme et d’artiste, Taslitzky se réclame de la grande tradition des peintres d’histoire et défend un « réalisme à contenu social » qui se doit de témoigner.

Gratuité pour la visite + droit d’entrée au musée. Pas de réservation. Inscription directement à l’accueil du musée, 30 minutes avant le départ de la visite. La présentation d’un pass sanitaire valide est obligatoire pour tous les visiteurs de + de 18 ans

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une visite guidée de l’exposition temporaire en cours. La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix Centre Nord

