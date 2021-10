Bassens Médiathèque François Mitterrand Bassens, Gironde VISITE GUIDÉE : Bordeaux Avec Isciane Labatut, guide conférencière Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Lieu de rendez-vous communiqué quelques jours auparavant.

sur réservation, pass sanitaire en vigueur

Partez à la découverte des différents remparts de la ville et de ses portes militaires jusqu’au XVème siècle puis décoratives au XVIIIème pour une visite riche et passionnante. Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens Gironde

2022-01-06T10:00:00 2022-01-06T12:00:00

