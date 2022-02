Visite guidée : Blonville-sur-Mer, confidences d’une station balnéaire familiale Blonville-sur-Mer Blonville-sur-Mer Catégories d’évènement: Blonville-sur-Mer

Calvados

Visite guidée : Blonville-sur-Mer, confidences d’une station balnéaire familiale Blonville-sur-Mer, 29 avril 2022, Blonville-sur-Mer. Visite guidée : Blonville-sur-Mer, confidences d’une station balnéaire familiale Rue des Tennis Parking des tennis Blonville-sur-Mer

2022-04-29 15:00:00 – 2022-04-29 16:30:00 Rue des Tennis Parking des tennis

Comment un village augeron devient-il une station balnéaire ? Parcourez à pied les rues Blonville-sur-mer et remontez le fil de son histoire, sa transformation, son architecture, sa plage.

