Blonville-sur-Mer Calvados Blonville-sur-Mer A vélo à assistance électrique et accompagnés d’un guide, sur un parcours de treize kilomètres, reliez Blonville-sur-Mer et le village historique de Blonville côté terre . Le quartier de la forge, l’église du XIIe siècle, les chaumières en pans de bois qui furent balayées par la plage, l’église du XXe siècle et les villas balnéaires sont l’occasion d’arrêts commentés pour en apprendre plus l’évolution du village augeron en station balnéaire familiale. A partir de 15 ans. Durée : 2h30. Dénivelé cumulé : 200 m

A vélo à assistance électrique et accompagnés d'un guide, sur un parcours de treize kilomètres, reliez Blonville-sur-Mer et le village historique de Blonville côté terre . Le quartier de la forge, l'église du XIIe siècle, les chaumières en pans de bois qui furent balayées par la plage, l'église du XXe siècle et les villas balnéaires sont l'occasion d'arrêts commentés pour en apprendre plus l'évolution du village augeron en station balnéaire familiale. A partir de 15 ans. Durée : 2h30. Dénivelé cumulé : 200 m

Prévoir eau, coupe-vent et chaussures fermées obligatoires. Pour les personnes qui viennent avec leur propre vélo celui-ci doit être en bon état, le guide n'assurera pas les réparations.

Rue des Tennis Parking des tennis Blonville-sur-Mer

