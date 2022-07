Visite guidée : Bléville, dix siècles d’histoire Le Havre, 28 août 2022, Le Havre.

Visite guidée : Bléville, dix siècles d’histoire

139 Rue Théophile Gautier Le Havre Seine-Maritime

2022-08-28 15:00:00 – 2022-08-28

Le Havre

Seine-Maritime

Mon village, mon quartier – Organisé par Pays d’art et d’histoire

Autour du parcours de panneaux pensé par l’Atelier citoyen de Bléville, la guide-conférencière et un habitant unissent leur voix pour retracer l’histoire de ce village rural dont l’existence est attestée depuis le 11ème siècle. Depuis l’église Saint-Jean-Baptiste jusqu’aux jardins ouvriers, voyagez dans le temps et découvrez l’architecture scolaire du 19ème siècle et de la Reconstruction ou encore les constructions récentes d’un écoquartier.

Durée : 2h

Réservation obligatoire.

