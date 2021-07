Besançon RDV : fontaine de la Place de la Révolution Besançon, Doubs Visite guidée Bien Urbain RDV : fontaine de la Place de la Révolution Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Visite guidée Bien Urbain RDV : fontaine de la Place de la Révolution, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Besançon. Visite guidée Bien Urbain

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à RDV : fontaine de la Place de la Révolution

140 œuvres réalisées lors des 10 éditions du festival Bien Urbain et des actions culturelles de l’association Juste Ici sont encore visibles. Explorez les recoins bisontins et découvrez les peintures murales et installations lors d’une balade collective !

Gratuit, sur inscription

Découvrez les 140 peintures murales et installations réalisées lors des 10 éditions du festival Bien Urbain et des actions culturelles de l’association Juste Ici lors d’une balade collective ! RDV : fontaine de la Place de la Révolution Place de la Révolution , 25000 Besançon Besançon Centre-Chapelle des Buis Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Étiquettes évènement : Autres Lieu RDV : fontaine de la Place de la Révolution Adresse Place de la Révolution , 25000 Besançon Ville Besançon lieuville RDV : fontaine de la Place de la Révolution Besançon