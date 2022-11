Visite guidée : Bibliothèque universitaire

2023-03-04 – 2023-03-04 Regards sur le patrimoine en béton. Organisé par Pays d’art et d’histoire. En partenariat avec Lire au Havre. Inaugurée en 2006, la BU centrale est l’œuvre des architectes René et Phine-Week Dottelonde. La sobriété de la façade contraste avec l’intérieur où se déploient des courbes vertigineuses dès l’atrium et un escalier hélicoïdal en béton moulé desservant d’agréables espaces de travail sur trois étages. Visites à 14h30 et 15h30 – Durée : 45 min

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription.

