Visite Guidée, Biarritz centre-ville : un panier surprise ! Biarritz, 26 juin 2021-26 juin 2021, Biarritz.

Visite Guidée, Biarritz centre-ville : un panier surprise ! 2021-06-26 – 2021-06-26 Rue Broquedis Musée Historique

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Du centre-ville de Biarritz, tout le monde connait la place Clemenceau large et végétale, les rues en pente aux boutiques colorées.

Tout comme les halles rénovées où se bousculent marchands et bistrots. Ce que l’on sait moins, c’est que c’est bien ici que s’est construit,

au tout début du XIXe siècle, le Biarritz d’aujourd’hui. Entre Gambetta et Gare du Midi, à travers le jardin public ou les rues du Helder,

nous prendrons le temps de « re-découvrir » le centre et ses mille et une pépites !

Départs 10h, lieux de RDV donnés sur inscription. Durée : 2h

(20 personnes par groupe maximum)

Visites dans le respect des règles sanitaires en vigueur [ PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE ]

Tarif : 6 € – 3 € pour les adhérents – INSCRIPTIONS AU 05 59 24 86 28

Musée Historique

