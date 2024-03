VISITE GUIDEE BÉZIERS ET SES HOTELS PARTICULIERS Béziers, vendredi 12 avril 2024.

VISITE GUIDEE BÉZIERS ET SES HOTELS PARTICULIERS Béziers Hérault

Parcourez le centre historique avec un regard neuf ! Les histoires de familles biterroises nous éclairent sur la vie à Béziers à différentes époques, du Moyen Age au XXe siècle. Au programme : façades austères et récits enthousiasmants, larges places et détails minutieux, passages discrets et coins surprenants.

Réservation obligatoire.

Réservation obligatoire. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 10:30:00

fin : 2024-04-12 12:30:00

2 Place Gabriel Péri

Béziers 34500 Hérault Occitanie accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

