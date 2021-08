Saint-Antoine-l'Abbaye Musée de Saint-Antoine l'Abbaye Isère, Saint-Antoine-l'Abbaye Visite guidée ” Bestiaire et autres curiosités à l’abbaye ” Musée de Saint-Antoine l’Abbaye Saint-Antoine-l'Abbaye Catégories d’évènement: Isère

Bestiaire et autres curiosités à l’abbaye. —————————————— ### Visite guidée par Xaviera Bogaczyk Du cabinet de curiosités au bestiaire imaginé par Claudio Locatelli, notre guide, vous emmène à la découverte d’espaces habituellement fermés au public, à la rencontre des arts et des sciences précieusement collectés par les Hospitaliers de Saint-Antoine et dont l’exposition Zoothèque enchantée prend le relais.

Réservation conseillée auprès du musée de Saint-Antoine-l’Abbaye. Dans la limite des 18 places disponibles (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période).

Découvrez des espaces habituellement fermés au public, à la rencontre des arts et des sciences collectés par les Hospitaliers de Saint-Antoine et dont l'exposition Zoothèque enchantée prend le relais.

