Visite guidée : Belleville insolite Métro Jourdain Paris, jeudi 25 avril 2024.

Le jeudi 25 avril 2024

de 14h30 à 16h30

.Public adultes. payant

15 euros

Pour les moins de 15 ans : 11 euros.

Une visite exclusive de la Cachette de Paris dans l’un des quartiers les plus populaires de la capitale.

Village bucolique, cité ouvrière, repère mal-famé, berceau de révolutions et quartier le plus bobo de Paris. Belleville, c’est tout ça et c’est ce qui rend la ville si belle !

Tour de Babel(ville) aux 300 nationalités, on y croise entre les rigoles et les cascades le sourire taquin de Piaf et la chevelure flamboyante de Casque d’or entourée des Apaches.

Métro Jourdain Place du Jourdain (devant l’église) 75020

Contact : https://www.lacachettedeparis.fr +33766268788 visites@lacachettedeparis.fr https://www.facebook.com/CacheDansParis https://www.facebook.com/CacheDansParis https://www.lacachettedeparis.fr/visites-publiques