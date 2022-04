Visite guidée : “Belles Villas : architectures de villégiatures, 1850-1930” Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Visite guidée : “Belles Villas : architectures de villégiatures, 1850-1930” Vichy, 20 juin 2022, Vichy. Visite guidée : “Belles Villas : architectures de villégiatures, 1850-1930” Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy

2022-06-20 10:30:00 10:30:00 – 2022-09-18 12:00:00 12:00:00 Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc

Vichy Allier EUR A Vichy, au tournant des XIXe et XX siècles, des villas de rêve sont sorties de terre et de l’imagination débridée d’architectes de talent. Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Ville Vichy lieuville Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Departement Allier

Vichy Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/

Visite guidée : “Belles Villas : architectures de villégiatures, 1850-1930” Vichy 2022-06-20 was last modified: by Visite guidée : “Belles Villas : architectures de villégiatures, 1850-1930” Vichy Vichy 20 juin 2022 Allier vichy

Vichy Allier